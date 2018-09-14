"Ахмат" подходит к матчу со "Спартаком" без потерь

Все футболисты "Ахмата" вернулись в расположение грозненцев без травм и готовятся к выездному матчу 7-го тура чемпионата России со "Спартаком".

Из грозненского клуба в различные сборные вызывались шесть футболистов: Семенов, Швец (оба – Россия), Бериша (Косово), Балай (Албания), Анхель (Венесуэла) и Мохаммади (Иран). Представители клуба из столицы Чеченской республики, за исключением Швеца и Бериши, провели по девяносто минут за свои национальные команды в последних товарищеских встречах.

В Москву "Ахмат" отправится в субботу, за день до игры с красно-белыми, и проведет в столице предыгровую тренировку. Матч пройдет в воскресенье, 16 сентября на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 19:00. (Елена Григорьевская)

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