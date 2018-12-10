"Ахмат" одержал победу над "Арсеналом" в последнем матче РПЛ 2018 года

"Ахмат" одержал победу над "Арсеналом" в рамках 17-го тура чемпионата России со счетом 2:0. Первый гол забил полузащитник хозяев Раванелли на 34-й минуте встречи, а нападающий Аблай Мбенг отличился на пятой добавленной минуте встречи.

"Ахмат" одержал шестую победу в РПЛ и поднялся с 23 очками на восьмое место. "Арсенал" опустился на 11-ю строчку с 20 баллами.

Чемпионат России. Премьер-лига

17-й тур

"Ахмат" (Грозный) - "Арсенал" (Тула) - 2:0 (1:0)

Голы: Раванелли, 34 (1:0). Мбенг, 90+5 (2:0).

"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Бериша (Мбенг, 71), Думбья, Исмаэл (Родолфу, 88), Иванов, Раванелли, Митришев (Садулаев, 90+2).

"Арсенал" (Тула): Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес (Ожегович, 90), Бакаев, Костадинов (Горбатенко, 79), Кадири, Кангва (Ткачев, 71), Мирзов, Джорджевич.

Предупреждения: Костадинов, 4. Семенов, 31. Бакаев, 55. Иванов, 55. Мирзов, 60. Раванелли, 65. Кадири, 66. Григалава, 76. Исмаэл, 80. Мбенг, 86. Горбатенко, 87. Уциев, 90+2.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Кобзев, Мосякин (оба - Москва).

10 декабря. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".