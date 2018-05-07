"Ахмат" обыграл "Анжи" и избежал переходных матчей

В матче 29-го тура РФПЛ "Ахмат" на выезде обыграл "Анжи" – 2:0. Счет в первом тайме прямым ударом со штрафного открыл Родолфу. На 62-й минуте хозяева остались в меньшинстве – за вторую желтую карточку был удален Гурам Тетрашвили. Окончательный счет на 87-й минуте установил Одисе Роши.

Грозненцы гарантировано избежали участия в переходных матчах за право остаться в премьер-лиге. Судьба "Анжи" решится в следующем туре. Махачкалинцы сыграют на выезде с ЦСКА, а их основные конкуренты из "Тосно" сыграют на выезде с "Уфой".

Премьер-лига

29-й тур

"Анжи" (Махачкала) - "Ахмат" (Грозный) - 0:2 (0:1)

Голы: Родолфу, 18 - штрафной (0:1). Роши, 87 (0:2).

"Анжи": Будаков, Мусалов, Самарджич, Армаш, Полуяхтов, Данченко, Тетрашвили, Антон, Лескано, Хубулов, Прудников (Калмыков, 59).

"Ахмат": Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Митришев (Иванов, 72), Швец, Родолфу, Исмаэл, Бериша (Роши, 46), Балай (Мбенг, 66).

Предупреждения: Тетрашвили, 37. Бериша, 41. Полуяхтов, 45. Роши, 68. Мбенг, 76. Семенов, 81. Швец, 86. Самарджич, 90+3.

Удаление: Тетрашвили, 62 (грубая игра).

Судьи: ТУРБИН (Дмитров). Болотенков (Москва), Назаров (Невинномысск).

7 мая. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".

Текстовая трансляция матча "Анжи" – "Ахмат"