"Ахмат" обыграл "Анжи" и избежал переходных матчей

В матче 29-го тура РФПЛ "Ахмат" на выезде обыграл "Анжи" – 2:0. Счет в первом тайме прямым ударом со штрафного открыл Родолфу. На 62-й минуте хозяева остались в меньшинстве – за вторую желтую карточку был удален Гурам Тетрашвили. Окончательный счет на 87-й минуте установил Одисе Роши.
Грозненцы гарантировано избежали участия в переходных матчах за право остаться в премьер-лиге. Судьба "Анжи" решится в следующем туре. Махачкалинцы сыграют на выезде с ЦСКА, а их основные конкуренты из "Тосно" сыграют на выезде с "Уфой".
Премьер-лига
29-й тур
"Анжи" (Махачкала) - "Ахмат" (Грозный) - 0:2 (0:1)
Голы: Родолфу, 18 - штрафной (0:1). Роши, 87 (0:2).
"Анжи": Будаков, Мусалов, Самарджич, Армаш, Полуяхтов, Данченко, Тетрашвили, Антон, Лескано, Хубулов, Прудников (Калмыков, 59).
"Ахмат": Городов, Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади, Митришев (Иванов, 72), Швец, Родолфу, Исмаэл, Бериша (Роши, 46), Балай (Мбенг, 66).
Предупреждения: Тетрашвили, 37. Бериша, 41. Полуяхтов, 45. Роши, 68. Мбенг, 76. Семенов, 81. Швец, 86. Самарджич, 90+3.
Удаление: Тетрашвили, 62 (грубая игра).
Судьи: ТУРБИН (Дмитров). Болотенков (Москва), Назаров (Невинномысск).
7 мая. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".
Thomas_Boy_
В следующем сезоне "АХМАТ" победит в чемпионате России!!!
21:30
Thomas_Boy_
Спасибо Аллаху за еще одну Великую Победу! "АХМАТ" - СИЛА!!! Махачкалинским братьям успехов в стыках!!!
21:30