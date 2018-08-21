Агент: "Сигурдссон и ЦСКА? Клубы все еще ведут переговоры"

Бьярки Гуннлаугссон, официальный представитель полузащитника "Норчепинга" Арнора Сигурдссона, рассказал "СЭ", что пока рано говорить о трансфере 19-летнего исландца в ЦСКА.

– Пока ничего нового про Сигурдссона и ЦСКА. Единственное, что могу на данный момент сказать, – клубы все еще ведут переговоры, – сказал Гунллаугссон.

Ранее сам игрок сообщил, что готов сделать следующий шаг в своей карьере и что РПЛ – хорошая лига. ЦСКА готов заплатить за Арнора 3 миллиона евро. В текущем сезоне он провел 17 матчей в чемпионате Швеции, отметались тремя голами. (Игорь НОВИКОВ)