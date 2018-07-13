Агент: "Не знаю, сколько хочет зарабатывать Дзагоев, но в "Лацио" не дадут больше двух миллионов евро в год"

Итальянский агент Людовико Спинози прокомментировал "СЭ" информацию о том, что "Лацио" заинтересован в приобретении полузащитника ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева. На чемпионате мира хавбек из-за травмы в матче открытия против Саудовской Аравии (5:0) в общей сложности провел 42 минуты, отдав при этом голевую передачу в 1/4 финала против Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).

Ранее издание Laziopress.it сообщило, что 28-летний Дзагоев рассматривается в качестве замены Фелипе Андерсону, который ведет переговоры с "Вест Хэмом".

– В Италии не обсуждают эту возможность, даже в газетах, – отметил Спинози. – У "Лацио" есть потолок зарплат в два миллиона евро в год. Не знаю, сколько хочет зарабатывать футболист, но это нужно учитывать. (Игорь НОВИКОВ)

Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. В прошлом сезоне он принял участие в 36 матчах на клубном уровне, забив 7 мячей и сделав 10 голевых передач. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2019 года. По данным transfermarkt.de, трансферная стоимость хавбека оценивается в 15 миллионов евро.