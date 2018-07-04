Агент: "Милан" может купить Паредеса? В Италии никто не понимает, что происходит с этим клубом"

Известный итальянский агент Людовико Спинози прокомментировал "СЭ" информацию о том, что "Милан" проявляет интерес к хавбеку "Зенита" Леандро Паредесу.

- Очень странная ситуация. У клуба множество проблем, но постоянно ходят слухи о том, что он пытается приобрести больших игроков, - говорит Спинози. – Здесь, в Италии, никто не понимает, что происходит с "Миланом". (Игорь НОВИКОВ)

Ранее Football Italia сообщило о том, что 24-летний Паредес уже не первый год входит в число трансферных интересов красно-черных. В минувшем сезоне чемпионата России Паредес провел 28 матчей за "Зенит", забил 4 гола и отдал 7 результативных пасов.

На прошлой неделе УЕФА объявил о том, что за нарушение правил финансового fair play "Милан" исключен из еврокубков на один сезон.

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