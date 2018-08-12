Агент: "Из России Рейесом интересовались только" Локо" и" Краснодар"

Официальный представитель защитника сборной Мексики Диего Рейеса Матиас Бунге рассказал "СЭ" о том, что 25-летний игрок вряд ли продолжит карьеру в России. 30 июня завершился срок контракта Рейеса с "Порту", и он стал свободным агентом.

– На следующей неделе узнаем, где Диего будет выступать. Но это вряд ли будет чемпионат России, потому что мы больше не получали предложений от русских клубов, – отметил Бунге. – "Краснодар" обращался, "Локомотив" проявлял интерес, но дальше никакого продвижения не было. Рейесом интересуются команды из Англии, Испании, Турции. (Игорь НОВИКОВ)

Напомним, в итоге "Локомотив" приобрел Бенедикта Хеведеса из "Шальке", "Краснодар" подписал контракт с Йоном Гудни Фьолусоном из шведского "Норчепинга".

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