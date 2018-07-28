Агент: "ЦСКА и Саматта? Это топ-игрок, у него много разных предложений"

Бельгийский агент Сантуш Верхулст прокомментировал "СЭ" информацию об интересе ЦСКА к нападающему "Генка" Мбване Саматте.

– Это – топ-игрок, это очень хороший забивной форвард, – отметил Верхулст. – Отоичный уровень для чемпионата Бельгии, но могу сказать, что у нападающего есть качества, благодаря которым он может заиграть и в более сильном чемпионате. Не знаю, поедет ли Саматта в Россию, но у него сейчас есть много разных вариантов.

В агентстве Sportback, которое ведет дела 26-летнего нападающего сборной Танзании, "СЭ" не стали комментировать информацию об интересе ЦСКА. При этом сайт The citizen сообщил, что армейцы готовы отдать за Саматту 4 миллиона евро. В минувшем сезоне футболист провел 30 матчей в чемпионате Бельгии, забив 7 мячей. (Игорь НОВИКОВ)