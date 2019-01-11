Адвокат жены Глушакова: "Дениса могут поместить под арест"

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, жены полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, прокомментировал "СЭ" информацию о том, что футболиста могут поместить под стражу, так как экспертиза правоохранительных органов подтвердила, что он нанес легкий вред здоровью супруги.

– Не утверждаю, что Глушакова возьмут под стражу, просто не исключаю этого, – сказал Жорин. – Уверенности в этом у меня быть не может, поскольку под стражу берет суд. В целом же, косяков за Денисом достаточно, поэтому не исключаю, что арестом все может не то что закончиться, а начаться.

– Что может грозить Глушакову?

– Завершена экспертиза, которую проводили органы внутренних дел, она установила, что Глушаков нанес легкий вред здоровью своей супруги. Обнаружены банковские документы, свидетельствующие о выводе Денисом со счетов в банках совместно нажитых денег. Сейчас я не могу точно сказать, что может послужить причиной возможного уголовного преследования, но исключать такого поворота точно нельзя.

– Когда может последовать решение полиции о том, брать ли Глушакова?

– Не могу дать точный ответ, поскольку сейчас нахожусь не в России.

Напомним, что ранее Глушакова обратилась в полицию с заявлением, где указала, что муж грозил ей убийством. Согласно УК РФ, наказанием за угрозу жизни или здоровью (статья 119) может стать тюремное заключение на срок от двух лет, работы исправительного и обязательного характера, а также штраф. (Иван Торопцев)