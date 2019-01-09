Адвокат: Глушакова могут привлечь к уголовной ответственности за избиение жены

В отношении капитана "Спартака" Дениса Глушакова могут возбудить уголовное дело, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на адвоката его жены Дарьи Сергея Жорина. Ранее стало известно, что Дарья Глушакова подала заявление в полицию, обвинив супруга в избиении. Проведенная полицией экспертиза установила, что футболист нанес Дарье побои легкой степени тяжести.

- Да, такая информация есть, - сказал Жорин. - Я сейчас не в России, не могу ее подтвердить или опровергнуть... Тем не менее, это логично. Все необходимые документы были представлены, видимо, провели экспертизу так, как того требует закон, установили степень вреда здоровью. Вероятно, впоследствии будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.