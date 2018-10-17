Адвокат Пака Удунян: "Могу опровергнуть информацию о том, что Пак отказался от претензий к Мамаеву и готов идти на примирение"

Геннадий Удунян, адвокат главы департамента Минпромторга Дениса Пака, в интервью "СЭ" опроверг информацию о том, что чиновник отказался от претензий к футболисту Павлу Мамаеву. По его словам, у пострадавшего остались претензии, которые имелись изначально.

– Правда ли, что Пак отказался от претензий к Мамаеву и готов идти на примирение? – вопрос Удуняну.

– Могу опровергнуть эту информацию. И у Пака, и у Гайсина (еще один пострадавший в результате нападения чиновник Минпромторга – Прим. С.Е.), интересы которого я также представляю, остались претензии, которые имелись изначально. Кроме того, данная статья (часть 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство" – Прим. С.Е.) не предусматривает прекращения уголовного дела по примирению сторон, никто на это не пойдет. Мой доверитель не отказывается от обвинения, от того, что ему причинен моральный и физический ущерб. Более того, преступление квалифицировано как совершенное группой лиц, поэтому ко всем участникам нападения у моего доверителя одинаковые претензии. В то же время процессуальное законодательство предусматривает смягчающие обстоятельства. Вот ими футболисты могут воспользоваться.

– Что это означает?

– Это действия, предусматриваемые 61 статьей УК РФ: принесение извинений, действия, направленные на погашение морального, физического вреда, причиненного здоровью. Это могут быть как письменные, так и общественные извинения. Необходима публичность.

– И Мамаев, и Кокорин, судя по СМИ, принесли извинения.

– Да, это занесено в протокол.

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