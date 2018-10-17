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Адвокат Пака Удунян: "Могу опровергнуть информацию о том, что Пак отказался от претензий к Мамаеву и готов идти на примирение"

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Геннадий Удунян, адвокат главы департамента Минпромторга Дениса Пака, в интервью "СЭ" опроверг информацию о том, что чиновник отказался от претензий к футболисту Павлу Мамаеву. По его словам, у пострадавшего остались претензии, которые имелись изначально.

– Правда ли, что Пак отказался от претензий к Мамаеву и готов идти на примирение? – вопрос Удуняну.

– Могу опровергнуть эту информацию. И у Пака, и у Гайсина (еще один пострадавший в результате нападения чиновник МинпромторгаПрим. С.Е.), интересы которого я также представляю, остались претензии, которые имелись изначально. Кроме того, данная статья (часть 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство"Прим. С.Е.) не предусматривает прекращения уголовного дела по примирению сторон, никто на это не пойдет. Мой доверитель не отказывается от обвинения, от того, что ему причинен моральный и физический ущерб. Более того, преступление квалифицировано как совершенное группой лиц, поэтому ко всем участникам нападения у моего доверителя одинаковые претензии. В то же время процессуальное законодательство предусматривает смягчающие обстоятельства. Вот ими футболисты могут воспользоваться.

– Что это означает?

– Это действия, предусматриваемые 61 статьей УК РФ: принесение извинений, действия, направленные на погашение морального, физического вреда, причиненного здоровью. Это могут быть как письменные, так и общественные извинения. Необходима публичность.

– И Мамаев, и Кокорин, судя по СМИ, принесли извинения.

– Да, это занесено в протокол.

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