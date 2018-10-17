Адвокат Мамаева: "Примирение сторон зависит уже от потерпевшего"

Адвокат полузащитника "Краснодара"​ Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что его клиент не имеет претензий со стороны чиновника Дениса Пака. По мнению юриста, теоретически футболист может совсем скоро выйти на свободу.

– Возможно примирение сторон?

– Это зависит уже от потерпевшего. Мы со своей стороны такое предложение высказали. Сделали все, что от нас зависело. В том числе в присутствии второй стороны. Реакция может последовать на протяжении всего процесса. Дадим возможность обдумать решение в спокойной обстановке.

Напомним, Мамаев, а также Кирилл и Александр Кокорины обвиняются в нападении на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, и на чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Против футболистов возбуждено дело по статье 213 ч.2 УК РФ "Хулиганство", по ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

К Мамаеву у Пака претензий нет. Соловчук молчал