Адвокат Кокорина призвал суд не участвовать в травле футболиста

Олег Попов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, призвал суд не участвовать в травле футболиста. Мосгорсуд в настоящий момент рассматривает апелляцию на перевод игрока из СИЗО под домашний арест. Кокорин заключен в СИЗО на срок до 8 декабря по делу об избиении ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

- Все, что происходит в СМИ и интернете - травля! - заявил Попов на слушаниях в Мосгорсуде. - Общественным мнением манипулируют. Можно ли манипулировать правосудием? Нет! Призываю суд быть сильнее и выше. Кокорин не должен сидеть за решеткой с убийцами, грабителями и насильниками. Кокорин совершил ошибку и должен за нее ответить. Но не сидеть под стражей. (Дмитрий Зеленов)

Кокорин и Мамаев: слушания апелляций. Live!