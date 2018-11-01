Адвокат Кокорина: "Окончание уголовного дела может быть очень неожиданным для всех"

Адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова сказала, что он и его брат Кирилл хорошо чувствуют себя в СИЗО. Также она считает, что окончание уголовного дела будет неожиданным.

- Была сегодня в Бутырке. Со времен Пугачева там ничего не изменилось - специфические запахи и большие очереди. Но, при этом, братья Кокорины чувствуют себя неплохо, чего желают и вам, и передают всем и каждому в отдельности огромное спасибо за поддержку, - написала адвокат в Инстаграме. - Саша ответил более чем на 1000 писем, поступивших к нему в СИЗО. И очень обрадован тем, что среди них нет негатива. Как человек честный и прямой, воспитанный спортом, он задает нам – защитникам вопрос: "Почему все построено на лжи?" На этот вопрос даже я пока не могу ему ответить, не разобравшись в тонкостях интриги, которая позволяет удерживать их в тюрьме с самого начала расследования этого уголовного дела, окончание которого может быть очень неожиданным для всех.

Александр и Кирилл Кокорины, а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев были заключены под стражу. Им вменяют статьи "Побои" и "Хулиганство".