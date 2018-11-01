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Адвокат Кокорина: "Окончание уголовного дела может быть очень неожиданным для всех"

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Адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова сказала, что он и его брат Кирилл хорошо чувствуют себя в СИЗО. Также она считает, что окончание уголовного дела будет неожиданным.

- Была сегодня в Бутырке. Со времен Пугачева там ничего не изменилось - специфические запахи и большие очереди. Но, при этом, братья Кокорины чувствуют себя неплохо, чего желают и вам, и передают всем и каждому в отдельности огромное спасибо за поддержку, - написала адвокат в Инстаграме. -  Саша ответил более чем на 1000 писем, поступивших к нему в СИЗО. И очень обрадован тем, что среди них нет негатива. Как человек честный и прямой, воспитанный спортом, он задает нам – защитникам вопрос: "Почему все построено на лжи?" На этот вопрос даже я пока не могу ему ответить, не разобравшись в тонкостях интриги, которая позволяет удерживать их в тюрьме с самого начала расследования этого уголовного дела, окончание которого может быть очень неожиданным для всех.

Александр и Кирилл Кокорины, а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев были заключены под стражу. Им вменяют статьи "Побои" и "Хулиганство".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Была сегодня в Бутырке. Со времен Пугачева там ничего не изменилось - специфические запахи и большие очереди. Но, при этом, братья Кокорины чувствуют себя неплохо, чего желают и вам, и передают всем и каждому в отдельности огромное спасибо за поддержку. Саша ответил более чем на 1000 писем, поступивших к нему в СИЗО. И очень обрадован тем, что среди них нет негатива. Как человек честный и прямой, воспитанный спортом, он задает нам – защитникам вопрос: "Почему все построено на лжи?" На этот вопрос даже я пока не могу ему ответить, не разобравшись в тонкостях интриги, которая позволяет удерживать их в тюрьме с самого начала расследования этого уголовного дела, окончание которого может быть очень неожиданным для всех. @kokorin9 @kokorin7 #кокорин #свободукокорину #сашамыстобой #братьякокорины #закокорина #сашамыстобой #к9 #стукалова #регионсервис

Публикация от Татьяна Стукалова (@stukalova_official) 1 Ноя 2018 в 9:51 PDT

 

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https://www.instagram.com/stukalova_official/

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