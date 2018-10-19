Адвокат Кокорина-младшего: "Никакого хулиганского поведения не было"

Адвокат младшего брата нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилла – Вячеслав Барик прокомментировал решение Мосгорсуда отклонить апелляцию его клиента на решение о заключении под стражу в СИЗО номер 2 до 8 декабря.

– Я бы хотел предостеречь тех, кто стремится сделать поспешные выводы, не зная обстоятельств дела, о виновности этих ребят, об их негативном образе, – сказал Барик. – Я познакомился, пообщался с ними – это добрые люди. Для меня это главное качество в мужчине. Я думаю, мы все должны дать им шанс. В первую очередь на то, чтобы расследование прошло объективно и было установлено – кто и в чем виноват. И что вообще произошло, что стало причиной тех конфликтов. На мой взгляд, там не было никакого хулиганского поведения, ребята просто стали участниками конфликтов. Как и все мы, не раз сталкивались с этим. Кому-то хватало мудрости и самообладания не доводить до рукоприкладства, кому-то – нет. Чаще всего юным людям этого не хватает.

– Что, по вашему мнению, стало причиной конфликтов?

– Сейчас я не уполномочен говорить об обстоятельствах дела, я обжалую подписку, которую был вынужден дать, чтобы не срывать следственные действия. По обстоятельствам мы сегодня говорить не будем. Пока моя жалоба не будет рассмотрена и не будет вынесено процессуальное решение.

– В суде вы говорили, что речь идет об оскорблении...

– В суде я говорил, потому что это суд. Там я должен излагать свою позицию.

– Хотя бы поясните, кто именно оскорблял.

– Не могу пока. Я бы хотел придать огласке все происходящее. На мой взгляд, общество изменило бы свою позицию, если бы действительно понимало, что там произошло. Я не исключаю, что нам намеренно не дают обелить клиентов. Обнародовать те обстоятельства, которые свидетельствовали бы, что ребята не так уж и виноваты.

– Намекаете ли вы на негативное поведение со стороны Пака?

– Нет, не намекаю. Я не могу сказать ничего плохого о потерпевшем Паке. Он тоже оставил у меня положительное впечатление как нормальный человек. (Андрей Михайлов)

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