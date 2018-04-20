09:04 20 апреля | Футбол — РФПЛ

Адилсон: "Самый крутой русский игрок? Глушаков"

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Бывший полузащитник "Ахмата" Адилсон в интервью "СЭ" отметил, что Денис Глушаков является лучшим отечественным игроком в чемпионате России. Бразильский хавбек выступал за грозненскую команду с 2012 по 2017 год. Сейчас он играет за "Атлетико Минейру".

– Самый крутой бразилец, против которого вы играли в России?

– Наверное, Халк. Он больше других выделялся в то время. Говорю не потому, что против него было трудно играть. Халк добился больших успехов в России.

– А самый крутой русский?

– Сейчас трудно выбрать, очень много хороших молодых парней появилось. Назову Глушакова – он играет на той же позиции, что и я. И его игра мне всегда нравилась.

– Видели ли вы его игру в товарищеском матче Россия – Бразилия?

– Не очень хорошо вышло. Но тогда вся команда показала не выдающийся футбол. По-моему, сборная России с большим уважением отнеслась к бразильцам, играла слишком близко к своей штрафной. Хотя у нее было несколько неплохих моментов в контратаках. Лично я ожидал, что Россия будет чуть больше играть в атаку, создавать больше опасных моментов. Но получилось, что вся команда сыграла плохо.

Полное интервью с Адилсоном 
Рабинер за Глушакова. Мужик и шакалы

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КОММЕНТАРИИ (7)
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EstStar

все верно , Глушков капитан чемпиона России

17:12 20 апреля

bvb1987

потроллил дношакова вовремя)

16:27 20 апреля

Pleafant

А кто такой Адилсон?

15:34 20 апреля

Manted

ахахаха 2 раза

12:17 20 апреля

zenitoman

ахаха

11:14 20 апреля

Slim Taller

С-Э собирает слова всех.кто высказывался одобрительно о Глушакове.Это как-бы поддержка игрока,формирование общественного мнения.Обязательно найдут ещё кого-нибудь,кто скажет,что Глушаков король футбола.

10:38 20 апреля

John0201

крутость в жизни не означает крутость на поле

09:58 20 апреля

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