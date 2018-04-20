Адилсон: "Самый крутой русский игрок? Глушаков"

Бывший полузащитник "Ахмата" Адилсон в интервью "СЭ" отметил, что Денис Глушаков является лучшим отечественным игроком в чемпионате России. Бразильский хавбек выступал за грозненскую команду с 2012 по 2017 год. Сейчас он играет за "Атлетико Минейру".
– Самый крутой бразилец, против которого вы играли в России?
– Наверное, Халк. Он больше других выделялся в то время. Говорю не потому, что против него было трудно играть. Халк добился больших успехов в России.
– А самый крутой русский?
– Сейчас трудно выбрать, очень много хороших молодых парней появилось. Назову Глушакова – он играет на той же позиции, что и я. И его игра мне всегда нравилась.
– Видели ли вы его игру в товарищеском матче Россия – Бразилия?
– Не очень хорошо вышло. Но тогда вся команда показала не выдающийся футбол. По-моему, сборная России с большим уважением отнеслась к бразильцам, играла слишком близко к своей штрафной. Хотя у нее было несколько неплохих моментов в контратаках. Лично я ожидал, что Россия будет чуть больше играть в атаку, создавать больше опасных моментов. Но получилось, что вся команда сыграла плохо.
Полное интервью с Адилсоном
Рабинер за Глушакова. Мужик и шакалы
EstStar
все верно , Глушков капитан чемпиона России
17:12 20 апреля
bvb1987
потроллил дношакова вовремя)
16:27 20 апреля
Pleafant
А кто такой Адилсон?
15:34 20 апреля
Manted
ахахаха 2 раза
12:17 20 апреля
zenitoman
ахаха
11:14 20 апреля
Slim Taller
С-Э собирает слова всех.кто высказывался одобрительно о Глушакове.Это как-бы поддержка игрока,формирование общественного мнения.Обязательно найдут ещё кого-нибудь,кто скажет,что Глушаков король футбола.
10:38 20 апреля
John0201
крутость в жизни не означает крутость на поле
09:58 20 апреля