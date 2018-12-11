Аблай Мбенг: "Было важно забить второй мяч "Арсеналу" и снять все вопросы"

Нападающий "Ахмата" Аблай Мбенг​ прокомментировал домашнюю победу в матче 16-го тура чемпионата России против "Арсенала"​ (2:0). 26-летний сенегалец отметился забитым голом в игре на пятой компенсированной минуте.

"Ахмат" одержал шестую победу в РПЛ и поднялся с 23 очками на восьмое место.

– "Арсенал" – хорошая команда, они сейчас на ходу, - приводит слова Мбенга сайт "Ахмата". – Туляки в этом сезоне дважды обыграли нас, в том числе и на нашем поле в кубковой игре. Но сегодня мы выполнили тренерскую установку и смогли забить два мяча.

– Теперь можно уйти в отпуск с хорошим настроением?

– Разумеется. Знаете, игроки "Ахмата" понимали, что если выиграем у "Арсенала", то сможем подняться выше по турнирной таблице в чемпионате России. Это была большая мотивация для нас.

– Счастливы, что удалось забить сегодня?

– Это важный мяч и для команды, и для меня. Счет был всего 1:0 в нашу пользу, все могло измениться, если бы "Арсенал" провел хорошую контратаку. Было важно забить второй мяч и снять все вопросы.