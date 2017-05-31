Голкипер Илья Абаев покинул "Локомотив", сообщает официальный сайт столичного клуба. У 35-летнего вратаря истек контракт, который было решено не продлевать. Отмечается, что Абаеву вручили медаль за победу в Кубке России-2017.

– Это было хорошее время в замечательном коллективе. Одним из добрых напоминаний о "Локомотив" станет эта медаль. Благодарю болельщиков за поддержку и желаю клубу новых успехов, – сказал Абаев.

Напомним, что за столичный клуб он провел в общей сложности 40 матчей, а заключительный отрезок сезона провел в аренде в "Краснодаре", где не провел ни одной встречи. Ранее он играл за такие клубы, как "Торпедо", "Волга" и "Анжи".