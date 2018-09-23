18:24 | Футбол — РПЛ

50 193 зрителя увидели 8 голов в матче "Зенит" - "Локомотив" на стадионе "Санкт-Петербург"

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Завершилась встреча восьмого тура чемпионата России между "Зенитом" и "Локомотивом" на стадионе "Санкт-Петербург". Победу со счетом 5:3 одержали сине-бело-голубые. Игру посетили 50 193 зрителя. 

Команда Сергея Семака лидирует в премьер-лиге, набрав 22 очка, опережая идущий вторым "Ростов" на 7 баллов. Команда Юрия Семина с 9 очками занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 8-й тур. "Зенит" - "Локомотив", ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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