50 193 зрителя увидели 8 голов в матче "Зенит" - "Локомотив" на стадионе "Санкт-Петербург"

Завершилась встреча восьмого тура чемпионата России между "Зенитом" и "Локомотивом" на стадионе "Санкт-Петербург". Победу со счетом 5:3 одержали сине-бело-голубые. Игру посетили 50 193 зрителя.

Команда Сергея Семака лидирует в премьер-лиге, набрав 22 очка, опережая идущий вторым "Ростов" на 7 баллов. Команда Юрия Семина с 9 очками занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам