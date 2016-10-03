"Зенит" показал, как убивал "Спартак"

"Зенит" через твиттер проанонсировал видеообзор на своем официальном сайте, как "убивал" "Спартак" в матче 9-го тура чемпионата России (4:2). После игры на "Петровском" у красно-белых возник ряд вопросов по работе бригады Сергея Иванова.
Ранее сообщалось, что судейско-инспекторский комитет РФС сегодня обсудит работу арбитров в первых девяти турах премьер-лиги. При этом судейство Иванова встречи между петербуржцами и спартаковцами рассмотрена не будет.
Как мы убивали "Спартак": https://t.co/BOrdPNEN1B pic.twitter.com/LX4MTgU63E– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 3 октября 2016 г.
Арбитр ошибся - "Зенит" заработал пенальти.
Насколько обоснованны претензии "Спартака"
Эксперт "СЭ" по вопросами судейства Александр БОБРОВ - о работе бригады Иванова
serzheo
Браво Зенит. Хотя жаль, что не поставели московитым штук пять левых пенок. А то они обнаглели в конец.
15:54
Stalex81
Толку сейчас что-то выкладывать. Газпромовские обосрались по полной (пусть даже не по своей вине, неквалифицированный арбитр подсобил), так молчали хотя бы.
15:46
Promesov
Газпром - мечты сбываются. Так то инспектор фифа тоже сказал, что судья убил игру.
15:37
Promesov
А момент та не с Кришито не показал :)) А так Спартак до пенки Спартак создал парочку опасным и сильно наседал на ворота питерцев., если было бы удаление был бы штрафной минус один игрок и примерно около 10 минут. Возможно была бы ничья - и по игре ничья была.
15:33
Док_
Ю.Ю. AndrewAr1979 __________________________ Все "интересные" эпизоды обсуждают уже почти сутки. Только вот есть оказывается не менее "интересные")) 15:01 ====================================================================================================== Самим-то не стыдно за такие победы?(с)
15:31
dv2205
судейство нормальное а всякий раз попытка оправдать поражение судейством бесстыдство и не профессионализм-- смешно и глупо- в других чемпионатах лучше что-ли -- и каждый раз это Спартак-- желаю судьям выдержки и не поддаваться на субъективные наезды на них и если разбираться то объективно и всеми сторонами и потом обязательные извинения и вообще претензии по поводу судейства не принимать и штрафовать чтоб не повадно было
15:22
П_о_в_а_р
Tikhonov11 какими же даунами надо быть, чтобы все пытаться свести в шутку. Вся страна (ну или адекватная часть страны) офигела от вчерашнего судейства, а эти клоуны все пытаются доказать, что все норм. ------------------------------------- +100500, Андрей Валерич. Вперёд, Спартак.
15:21
Курт Лямке
Когда Гинер Валю Иванову стремал, вся диванная кодла визжала - плохой Ленорыч, а Валя святой! Ну а сейчас че недовольны? Получили что хотели...."Скучно вам, серые? Щас я накапаю правду на смирные ваши мозги."(с) ДДТ Я не знаю - убивали ФКСМ или нет. Да пофиг - "необычайная технология — это не главное. Главное — это дисперсия реакций."(с) Стругацкие. Как ФКСМ - так убивают, как другой клуб - сами виноваты. Вот как то так...
15:16
crazysun78
Можно было спартаковские голы и не показывать...
15:14
Valdemarson
Ждёт ответный ролик от Спартака?
15:06
Производственник
Tikhonov11 какими же даунами надо быть, чтобы все пытаться свести в шутку. Вся страна (ну или адекватная часть страны) офигела от вчерашнего судейства, а эти клоуны все пытаются доказать, что все норм. Ну ничего, в европе аукнется вам все, немытые 14:32 ===================================================================================== А вам уже точно не аукнется,Кипр был страшен
15:05
Ю.Ю.
AndrewAr1979 __________________________ Все "интересные" эпизоды обсуждают уже почти сутки. Только вот есть оказывается не менее "интересные"))
15:01
Болельщик умершего РОТОРА
Ой да не надо ля-ля. А как другие клубы уничтожали присуживая причем иногда вопиюще Спартаку времен Романцева. Вот она карма Спартаковская, за все нужно отрабатывать. Теперь получайте.
15:00
HONESTO
мдам....печально все это
14:59
акробат
ты за всю страну не говори. провинциальные клубы всегда так судят, так что побудь в нашей шкуре. из Самары привет.
14:59
Platinum1991
Спартак УБИВАЛИ ОБРАЗЦОВО показательно на радость всем питерским болелам и газпромовским "трудящимся", среди БЕЛА дня и при полных трибунах НА ВИДУ! Как дети МАЛЫЕ в VIP ложе газпромовские радовались судейскому ПРОИЗВОЛУ! Целовались. Обнимались и даже ПРИТАНЦОВЫВАЛИ от радости! Вот как судья смог порадовать "малых" газпромовских детей и доставить им много, много радостей и судейских ПОДАРКОВ! Судья ЗАДУШИЛ Спартак в победном ЗАРОДЫШЕ и ПРИКАЗАЛ Спартаку ПРОИГРАТЬ. Петровский ПРИГВОЗДИЛ Спартак к безобразному судейству. А вспомните как Ростов ДУШИЛИ и судья ЧУДИЛ, не ОТХОДЯ от кассы трудящихся Газпрома??? Почему Виталий Мутко молчит? Почему он закрыл глаза на это судейское БЕЗОБРАЗИЕ! Мутко использует судейский ресурс для помощи Зениту! Замутили судейскую воду, вот и ловят они рыбку в мутной СУДЕЙСКОЙ воде! Надо СРОЧНО вводить видео повторы, чтобы всячески отбить охоту у судей свистеть согласно цены вопроса!!! Видео повторы смогут побороть судейскую КОРРУПЦИЮ в футболе! А кто против, того из судейства ВОН!!! Видео повторы смогут прекратить судейский беспредел! А вспомните как Ростов ДУШИЛИ на Петровском и судья ЧУДИЛ и помогал Зениту??? Почему тогда было мало ШУМА, а сейчас ВАГОН и целая тележка с трамвайной остановкой на пути! Зенит ЛИПОВЫЙ чемпион благодаря БЕЗОБРАЗНОМУ судейству!
14:53
wedes
клуб убийц спартак не полон без аека, легии, санкт-галлена, ска-хабаровск и многие многие другие)
14:50
Мяс@руб
Tikhonov11...14:32 ____ Кому -то из великих принадлежат слова "Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело, То же самое, когда ты тупой". Точнее про немытых в такой ситуации не сказать....
14:43
AndrewAr1979
Самые "интересные" эпизоды игры отчего-то культурный клуб не стал показывать. Видимо, чтобы не нагнетать обстановку? Если так, тогда нафига вообще это видео в публичном пространстве размещено? Типа, все будет так, как мы хотим...
14:38
DENius
Да нормальное судейство было. Чё кипятитесь!!!
14:37
Tikhonov11
какими же даунами надо быть, чтобы все пытаться свести в шутку. Вся страна (ну или адекватная часть страны) офигела от вчерашнего судейства, а эти клоуны все пытаются доказать, что все норм. Ну ничего, в европе аукнется вам все, немытые
14:32
Блудный Свин .
КРАСИВО!!!!!!!!!!!
14:26