Вагит Алекперов: "Очень доволен игрой "Спартака"

Глава компании "Лукойл", которая является генеральным спонсором "Спартака", Вагит Алекперов подчеркнул, что очень доволен игрой команды. Он надеется, что в матче 9-го тура чемпионата России с "Зенитом" удача будет на стороне красно-белых.

- Очень доволен тем, как "Спартак" сейчас играет, - приводит ТАСС слова Алекперова. - Лишь бы не сглазить. Игра будет очень непростая, но я надеюсь, удача будет на нашей стороне. Обязательно буду смотреть игру.