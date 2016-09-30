15:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Вагит Алекперов: "Очень доволен игрой "Спартака"

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Глава компании "Лукойл", которая является генеральным спонсором "Спартака", Вагит Алекперов подчеркнул, что очень доволен игрой команды. Он надеется, что в матче 9-го тура чемпионата России с "Зенитом" удача будет на стороне красно-белых.

- Очень доволен тем, как "Спартак" сейчас играет, - приводит ТАСС слова Алекперова. - Лишь бы не сглазить. Игра будет очень непростая, но я надеюсь, удача будет на нашей стороне. Обязательно буду смотреть игру.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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noggano_za_SPARTAK

Интересно про какой именно СПАРТАК он говорит??? А вы еще петиции ему какие то пишете!Нравится ему игра СПАРТАКА)))))

15:18

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