Валерий Газзаев: "Может быть, даже хорошо, что Гассиев проиграл именно сейчас"

Известный российский тренер, заместитель главы комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев - о бое Мурата Гассиева и Александр Усик.

– Это был фантастический, великий бой, – считает Газзаев. – Я бы окрестил его "бой настоящих чемпионов". Он держал в напряжении все 12 раундов. Мы увидели высочайшее мастерство и одного, и другого спортсмена. В этом противостоянии Усик выглядел лучше и тактически, и физически, он сохранял свежесть до самого конца, нанес больше ударов – и заслуженно победил. Думаю, что Гассиев сделает выводы, проанализирует бой, поймет причины неудачи и проведет работу над ошибками. Именно об этом он сразу же сказал на пресс-конференции после боя. Мурат – молодой, талантливый и перспективный боец мирового уровня – не сомневаюсь, что все успехи у него впереди. Может быть, даже хорошо, что Гассиев проиграл именно сейчас. Ведь он понял истинную цену некоторым своим "поклонникам". Мне было крайне неприятно читать весь тот негатив, который обрушился на боксера в социальных сетях. И особенно обидно, когда с огульной критикой и безобразными оскорблениями выступают наши земляки, которые, казалось бы, наоборот, должны быть самыми верными и надежными сторонниками. (Дмитрий СИМОНОВ)

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