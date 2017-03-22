УЕФА обсудит идею введения налога на роскошь для клубов

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин не исключил, что организация может ввести налог на роскошь. По его словам, до решения по данному вопросу еще далеко, но эта идея обсуждается.

- Многие финансовые вопросы в европейском футболе стоит пересмотреть. Это касается трансферных правил, ограничений по составам, - приводит ТАСС слова Чеферина. - Также мы обсуждаем идею введения налога на роскошь. До решения по этому вопросу еще очень далеко, пока мы только обсуждаем идею.

Напомним, что словенец возглавил УЕФА в сентябре прошлого года. Он уже предложил ряд административных реформ, которые были поддержаны исполкомом и должны быть приняты конгрессом 5 апреля.