Тренер юношеской сборной России избежал серьезных травм при ограблении и вернулся к работе

Старший тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов сообщил, что Сергей Бабурин избежал серьезных увечий при ограблении. По его словам, специалист уже возобновил работу и готовится вместе с командой к международному турниру Slovakia Cup.

– Инцидент произошел неприятный, но самочувствие у тренера хорошее, тяжелых травм Бабурин избежал, но это стоило больших нервов для нашего специалиста, – приводит ТАСС слова Галактионова. – Сергей Алексеевич уже приступил к работе, мы готовимся к международному турниру в Словакии, и в среду Бабурин отправится туда вместе с нами. Будем надеяться, что следствие разберется и сделает все, чтобы виновные были наказаны по всей строгости закона.

Ранее сообщалось, что полиция ищет неизвестных, которые на юго-востоке Москвы избили тренера Бабурина и отобрали у него сумку, в которой находился телефон и некоторая денежная сумма.

СМИ: В Москве избили и ограбили тренера юношеской сборной России по футболу