Сорокин является единственной кандидатурой в совет ФИФА от УЕФА

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин является единственной кандидатурой на выдвижение на вакантное место в совет Международной федерации футбола (ФИФА). Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что на выборы в совет ФИФА будет выдвинута кандидатура Алексея Сорокина.

Довыборы в совет ФИФА пройдут в сентябре на конгрессе УЕФА.

– УЕФА отправил на выдвижение лишь одну фамилию. Кандидатуры должны были быть представлены до 20 мая, и была представлена только кандидатура Сорокина, – сказал агентству "Р-Спорт" источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что в марте кандидатура Мутко не была допущена в совет ФИФА из-за совмещения им должностей в спорте и политике.