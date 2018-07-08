СМИ: Двое из 12 юных футболистов, застрявших в пещере, выведены на поверхность

На данный момент спасателям удалось вывести на поверхность двух игроков юношеской футбольной команды, застрявших ранее в пещере в Таиланде, сообщает ВВС. Всего там находились 12 юных футболистов.

Спасательные работы продолжаются. О начале операции по выводу детей стало известно сегодня утром. Пока неизвестно, сколько времени она займет.

Напомним, что 23 июня пропали 12 подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер. Все они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг, но потом оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски пропавших продолжались десять дней, их обнаружили в пещере живыми, но ослабевшими от голода.

Ранее в ходе спасательной операции погиб дайвер.