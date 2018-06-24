Президент Крымского футбольного союза: "Со стороны исполкома УЕФА есть полная поддержка футбольного Крыма"

Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха рассказал о сотрудничестве между КФС и УЕФА. По словам президента, организация имеет полную поддержку УЕФА и намерена обсудить дальнейшее взаимодействие в августе.

- У нас 14 июня с коллегами из УЕФА была рабочая встреча в Москве: мы отчитались о проведении третьего чемпионата Крыма, рассказали, как мы развиваемся. Нам рассказали, в чем причина задержки встречи - она была связана с организацией чемпионата мира, - заявил ТАСС Ветоха. - Поскольку Украина блокирует любые инициативы УЕФА по отношению к Крыму, те договоренности, которые были достигнуты, не смогли быть выполнены по определенным причинам. Если такая политика продолжится, то мы договорились, что наши встречи будут проходить в России или на нейтральной территории, например, в Белоруссии, Турции, Казахстане. УЕФА нам предложил такой формат встреч, поскольку его работники и члены исполкома могут при посещении Крыма попасть под санкции как граждане стран Евросоюза. Перед нами извинялись, что именно по политическим причинам они не смогли к нам приехать. Со стороны исполкома УЕФА есть полная поддержка футбольного Крыма, и мы договорились, что по окончании чемпионата мира мы созвонимся в августе и обсудим вопросы, как дальше нам сотрудничать.

Напомним, после вхождения Крыма в состав России в 2014 году команды полуострова смогли участвовать во втором дивизионе чемпионата России. Однако в конце года УЕФА запретил крымским командам играть в турнирах под эгидой РФС. После этого УЕФА организовал чемпионат Крыма на территории полуострова.