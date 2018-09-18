Олимпийский чемпион по гребле рассказал, как Лев Яшин сыграл в пляжный футбол полевого игрока

Трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Вячеслав Иванов рассказал о необычном футбольном матче, в котором ему удалось принять участие. По его словам, ему удалось поиграть в пляжный футбол в одной команде с легендарным советским вратарем Львом Яшиным, который при этом вышел как полевой игрок.

– Яшина я, между прочим, один раз в воротах подменял, когда в 1965 году сборная СССР в Бразилию приезжала, – цитирует Teamrussia.pro Иванова. – Она тогда сделала ничью 2:2 с национальной командой Бразилии с Пеле в составе.

– Среди участников того матча на "Маракане" вы почему-то не значитесь…

– Тогда я сыграл в пляжный футбол. Футболисты пришли позагорать на Копакабану, а местные мальчишки предложили мяч погонять босиком. При этом Левка сказал мне: "Вставай-ка в ворота. Хоть здесь побегаю в поле, разомнусь".

– Осталось выяснить, как вы оказались в Бразилии.

– Меня после Игр в Токио пригласил как тренера Жоау Авеланж (президент ФИФА с 1974 по 1998 годы, он с 1958 по 1973 годы возглавлял Бразильскую конфедерацию спорта – Прим. Team Russia). Взял в соревнованиях паузу на год и уехал в Рио-де-Жанейро, где создали все условия. Питался в ресторане отеля, где остановилась и наша футбольная сборная, игроков которой развозил по городу на своем "Бьюике".

Кстати, и с Пеле пересекался. Как-то предоставили право произвести первый удар по мячу в матче с участием его "Сантоса".