Неймар: "Чувствую особенную привязанность к Мбаппе"

Форвард "ПСЖ" Неймар заявил, что чувствует особенную привязанность к одноклубнику Кильяну Мбаппе. Он также рассказал, что поздравил 19-летнего нападающего с победой на чемпионате мира.

- Я, конечно же, поздравил его с победой на чемпионате мира, - цитирует Неймара портал Goal. - Счастлив за него. Это мальчик, к которому я особенно привязан. Он еще молод, я пытаюсь передать ему свой опыт, чтобы помочь становиться все лучше и лучше.

Мбаппе стал чемпионом мира в составе сборной Франции, которая обыграла Хорватию в финальном матче ЧМ-2018 со счетом 4:2.