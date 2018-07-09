Мини-субмарина для спасения детей в Таиланде от Маска. Видео

Известный бизнесмен, глава SpaceX и Tesla Илон Маск на своей странице в Твиттере опубликовал несколько видеороликов испытаний мини-субмарины. Ранее он предложил использовать, чтобы спасти детей, которые оказались заблокированными в затопленной пещере на севере Таиланда. По словам самого Маска, после нескольких модификаций такую субмарину можно использовать в качестве спасательной капсулы и в космосе.

Testing underwater in LA pool pic.twitter.com/CDO2mtjP2D – Elon Musk (@elonmusk) 8 июля 2018 г.

Подводная лодка минимальных размеров сделана из трубы для перекачки жидкого кислорода ракеты Falcon 9. Она представляет собой спасательную капсулу, в которую помещается один ребенок. За счет малого веса ее могут транспортировать два водолаза. Компактные размеры позволят ей пройти через самые узкие проходы, а прочный корпус обеспечит безопасность пассажира.

Напомним, что трагедия, за которой внимательно следит весь мир, разворачивается в Таиланде. Спасатели уже смогли вывести на поверхность четверых из двенадцати детей. Планируется, что в понедельник они смогут вызволить и остальных школьников, а также их тренера.

Операция по спасению проходит в экстремально сложных условиях. Кроме того, предстоящие дожди в регионе могут еще больше затопить пещеры.