Милош Красич: "Я близок к завершению футбольной карьеры"

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич​ близок к завершению карьеры, сообщает Sporx. 34-летний сербский футболист планирует стать техническим директором и проводить больше времени с семьей.

Напомним, что ранее Красич расторг контракт с "Легией" из Гданьска.

– Я близок к тому, чтобы завершить футбольную карьеру, – приводит слова Красича Sporx. – Конечно, я еще ее не закончил, но теперь мне хочется больше интересоваться моей семьей. Планирую стать техническим директором. Не вижу себя футболистом в будущем. Теперь необходимо получить лицензию Pro в УЕФА. Это станет моим новым приоритетом.

Красич выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год, где сыграл в 211 матчах, забил 30 голов и отдал 30 голевых передач.

Сербский футболист в составе армейцев становился двукратным чемпионом РПЛ, 4-кратным обладателем Кубка и Суперкубка России. В сезоне 2004/2005 завоевал Кубок УЕФА с красно-синими.