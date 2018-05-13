Марадона может стать тренером брестского "Динамо"

Диего Марадона может стать главным тренером брестского "Динамо". Об этом сообщил его агент Матиас Морла. 14 апреля представитель аргентинского футболиста встретится с президентом клуба, чтобы обсудить детали соглашения.

Ранее руководство "Динамо" отправило в отставку главного тренера Радослава Латала.

– В понедельник, в пять часов дня, я собираюсь встретиться с президентом и владельцем клуба "Динамо" из Белоруссии, чтобы договориться обо всем, – цитирует clarin.com Морлу. – Мы проанализируем, что лучше для Диего, потому что мы должны учитывать все: переезды, низкие температуры, на 10 градусов ниже нуля, уровень команды и возможные трансферы.

Последним местом работы 57-летнего Марадоны был "Аль-Фуджайра" из ОАЭ.