11:31 | Футбол

Марадона может стать тренером брестского "Динамо"

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Диего Марадона может стать главным тренером брестского "Динамо". Об этом сообщил его агент Матиас Морла. 14 апреля представитель аргентинского футболиста встретится с президентом клуба, чтобы обсудить детали соглашения.

Ранее руководство "Динамо" отправило в отставку главного тренера Радослава Латала.

– В понедельник, в пять часов дня, я собираюсь встретиться с президентом и владельцем клуба "Динамо" из Белоруссии, чтобы договориться обо всем, – цитирует clarin.com Морлу. – Мы проанализируем, что лучше для Диего, потому что мы должны учитывать все: переезды, низкие температуры, на 10 градусов ниже нуля, уровень команды и возможные трансферы.

Последним местом работы 57-летнего Марадоны был "Аль-Фуджайра" из ОАЭ.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Lennon

Лично приглашаю Диего стать главным тренером Кимрской Звезды..... Пацаны давно не выигрывали первенство Тверской области!

12:07

= Даль =

Великий чо. Оттуда и до моршанского Строителя рукой подать.

12:06

crazysun78

Думаю, диего был бы достойным сменщиком манчини..

11:56

shpasic

ну, да. а станет бромонтановый Чернышов.

11:47

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