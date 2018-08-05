Карикатура дня. Жену Вернблума высмеяли в Греции

Переход экс-полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума в ПАОК может сорваться. Как сообщал "СЭ", вчера вечером 32-летний швед получил предложение от греческого клуба и вместе с женой покинул Грецию, взяв несколько дней на раздумья.

Ранее из Греции поступила информация, согласно которой Вернблум отказался подписывать контракт с ПАОК из-за нежелания его супруги жить в Салониках.

Напомним, ПАОК – соперник "Спартака" по 3-му отборочному раунду Лиги чемпионов. Первый матч состоится в Греции 8 августа, ответный – 14-го числа в Москве.

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