23:23 | Футбол

Карикатура дня. Жену Вернблума высмеяли в Греции


Переход экс-полузащитника ЦСКА  Понтуса Вернблума в ПАОК может сорваться. Как сообщал "СЭ"вчера вечером 32-летний швед получил предложение от греческого клуба и вместе с женой покинул Грецию, взяв несколько дней на раздумья.

Ранее из Греции поступила информация, согласно которой Вернблум отказался подписывать контракт с ПАОК из-за нежелания его супруги жить в Салониках. 

 

Напомним, ПАОК – соперник "Спартака" по 3-му отборочному раунду Лиги чемпионов. Первый матч состоится в Греции 8 августа, ответный – 14-го числа в Москве. 

Лучшие матчи Вернблума против "Спартака". Есть, на что посмотреть

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