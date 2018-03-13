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Кака рыбачит на льду Финского залива в Санкт-Петербурге. Фото

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Бывший игрок сборной Бразилии Кака опубликовал на своей странице в Инстаграме фотографию с рыбалки. Экс-футболист занялся зимней ловлей на льду Финского залива в Санкт-Петербурге в районе Крестовского острова.

Напомним, Кака в течение карьеры выступал за "Сан-Паулу", "Милан", "Реал" и "Орландо Сити". В 2007 году он стал обладателем "Золотого мяча". В декабре 2017 года бразилец объявил о завершении профессиональной карьеры. Сегодня экс-футболист посетил стадион "Санкт-Петербург".

 

“Disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homem” 🎣 💪🏼👊🏼

Публикация от Kaká (@kaka) Мар 12, 2018 в 11:42 PDT

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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abs68

где он такой лед нашел, там растаяло уже все - дождь на улице

17:45

shoes-on

Ребята, эта не Финляндия, это Питер)) Подходите серьёзней к новостям.

16:30

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