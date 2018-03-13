Кака рыбачит на льду Финского залива в Санкт-Петербурге. Фото

Бывший игрок сборной Бразилии Кака опубликовал на своей странице в Инстаграме фотографию с рыбалки. Экс-футболист занялся зимней ловлей на льду Финского залива в Санкт-Петербурге в районе Крестовского острова.

Напомним, Кака в течение карьеры выступал за "Сан-Паулу", "Милан", "Реал" и "Орландо Сити". В 2007 году он стал обладателем "Золотого мяча". В декабре 2017 года бразилец объявил о завершении профессиональной карьеры. Сегодня экс-футболист посетил стадион "Санкт-Петербург".