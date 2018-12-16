Хави: "Катар готов к проведению ЧМ-2022"

Полузащитник "Аль-Садда" и бывший капитан "Барселоны" Хави​ высказал свое мнение о готовности Катара к проведению чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает Goal.

– Думаю, что Катар готов к ЧМ-2022 года, – приводит слова Хави Goal. – Cборная и страна готовы принять этот турнир. Вы уже видели изумительный стадион. Все удивлены тем, как все организовывается в Катаре.

В Катаре есть футбольная культура, они готовы конкурировать. Сборная Катара​ выиграла у Швейцарии, сыграли вничью с Исландией. Есть еще четыре года на подготовку.

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