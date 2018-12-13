Инфантино не исключил, что ЧМ-2022 может быть проведен не только в Катаре

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что существует вариант, при котором некоторые матчи ЧМ-2022 могут быть проведены не в Катаре, сообщает "РИА-Новости".

- Опция проведения ряда матчей чемпионата 2022 года в других странах существует, - сообщил Инфантино.

Кроме того, он заявил, что решение о количестве стран, которые станут участниками турнира, будет принято в марте 2019 года. Ранее Инфантино высказывал идею о том, что чемпионат мира необходимо расширить до 48 команд.

- Срок принятия окончательного решения по числу команд-участниц чемпионата в Катаре остается прежним - март 2019 года, - заявил Инфантино. - По увеличению числа команд-участниц чемпионата в 2026 года такое решение принято, мы сейчас изучаем и рассматриваем, если это можно сделать в 2022 году в Катаре. Мы собираем мнения членов федераций, представителей Катара, насколько это сложно сделать в Катаре. Мы примем это решение вместе со всеми, с нашими партнерами в футболе.