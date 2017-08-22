ФИФА осудила публикации хакерами информации о медицинских данных футболистов

ФИФА осудила публикацию хакерской группой Fancy Bears информации, которая содержит данные о положительных допинг-пробах футболистов в 2015-2016 годах. Согласно опубликованным во вторник документам, более 150 игроков сдали положительные допинг-пробы в 2015 году. В следующем году число таких спортсменов выросло до 200.

Кроме того, Fancy Bears опубликовала данные о спортсменах, имеющих терапевтические исключения (TUE) во время чемпионата мира по футболу 2010 года в ЮАР. В списке приводятся фамилии 25 игроков из 12 сборных. Среди них есть Карлос Тевес, Хуан Верон, Диего Милито из Аргентины, Деннис Аого и Марио Гомес из Германии, Мауро Каморанези и Винченцо Яквинта из Италии, а также Дирк Кайт из Голландии.

– Мы самым решительным образом осуждаем публикацию группы Fancy Bears незаконно полученной информации, в частности, персональных и медицинских данных спортсменов, – цитирует ТАСС представителей пресс-службы ФИФА. – Разглашение такой информации представляет собой явное нарушение частной жизни спортсменов и ставит под угрозу борьбу с допингом. Все возможные нарушения антидопинговых правил обрабатываются ФИФА в соответствии с правилами Всемирного антидопингового агентства.