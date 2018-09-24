Дешам признан лучшим тренером года по версии ФИФА

Лучшим тренером года по версии ФИФА признан главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. Об этом объявили на церемонии вручения наград ФИФА.
Под руководством специалиста сборная Франции выиграла чемпионат мира-2018. В финале французы обыграли сборную Хорватии (4:2). В 2016 году он вместе с командой занял второе место на Евро-2016, уступив в финале сборной Португалии (0:1).
49-летний тренер также становился чемпионом мира в качестве футболиста французской команды в 2018 году.
Congratulations, Didier Deschamps 🙌– #TheBest (@FIFAcom) 24 сентября 2018 г.
Winner of #TheBest FIFA Men's Coach 2018 🏆#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/fGPE4tOMaL
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