ЦСКА уступил "Роме" в Юношеской лиге УЕФА

ЦСКА проиграл "Роме" (1:2) в матче группового турнира Юношеской лиги УЕФА.

В составе российской команды отличился Максим Елеев. У римлян забивали Алессио Риккарди и Девид Буа.

Московские армейцы с одним очком на данный момент идут последними в группе G. У римлян шесть очков и вторая позиция.

Лига чемпионов УЕФА U19

Группа G

4-й тур

"ЦСКА - мол." - "Рома - мол." - 1:2 (0:2)

Голы: Риккарди, 17 (0:1). Буа, 45 (0:2). Елеев, 47 (1:2).

"ЦСКА - мол.": Зириков, Конюхов (Аванесян, 7), Елеев, Захаров, Карпов, Ерохин, Тикнизян, Марадишвили, Янов, Жиронкин (Шехов, 88), Попов (Востриков, 67).

Предупреждение: Ерохин, 63.

Судья: Голубев (Латвия).

7 ноября. Москва. Стадион "Октябрь (Запасное поле)".