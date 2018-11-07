ЦСКА уступил "Роме" в Юношеской лиге УЕФА

ЦСКА проиграл "Роме" (1:2) в матче группового турнира Юношеской лиги УЕФА.
В составе российской команды отличился Максим Елеев. У римлян забивали Алессио Риккарди и Девид Буа.
Московские армейцы с одним очком на данный момент идут последними в группе G. У римлян шесть очков и вторая позиция.
Лига чемпионов УЕФА U19
Группа G
4-й тур
"ЦСКА - мол." - "Рома - мол." - 1:2 (0:2)
Голы: Риккарди, 17 (0:1). Буа, 45 (0:2). Елеев, 47 (1:2).
"ЦСКА - мол.": Зириков, Конюхов (Аванесян, 7), Елеев, Захаров, Карпов, Ерохин, Тикнизян, Марадишвили, Янов, Жиронкин (Шехов, 88), Попов (Востриков, 67).
Предупреждение: Ерохин, 63.
Судья: Голубев (Латвия).
7 ноября. Москва. Стадион "Октябрь (Запасное поле)".
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