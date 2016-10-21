Андрей Перегудов: "Валентина Тимофеевна Яшина поверила, что все получится"

В 2011 году старший вице-президент Банка ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена парк" дал большое интервью "СЭ" , где во всех деталях рассказал о планах реконструкции стадиона и преображения всего исторического района столицы Петровский парк. С тех пор изменилось очень многое. Проект близок к завершению: в Москве совсем скоро появится уникальный спортивно-развлекательный комплекс, объединяющий сразу два стадиона (один – футбольный, имени Льва Яшина, другая арена – для хоккея и баскетбола, концертов и шоу). Вот-вот преобразятся и парк, и весь район. Работа на стройке кипит. И спустя почти ровно пять лет мы снова встретились с Андреем Перегудовым, чтобы обсудить – что изменилось за прошедшие годы, когда состоится открытие, с какими сложностями пришлось и еще предстоит столкнуться "ВТБ Арена парку" и почему он будет так хорош.

– В 2011 – 2012 годах у вас были сомнения в том, удастся ли назвать футбольную арену именем Льва Яшина. В тот момент договоренности не было. Сейчас вопрос решен. Как удалось?

– Очень приятный момент, что мы с Валентиной Тимофеевной – супругой великого вратаря – договорились. Она и раньше была не против назвать стадион "Динамо" именем Льва Ивановича, но говорила, что это нескромно, что есть и другие известные динамовцы и что сам Яшин этого не одобрил бы. Однако, убежден, она и сама понимала, что другого такого игрока в нашей стране не было и нет. Он самый известный наш футболист в мире. До сих пор единственный вратарь, кому был вручен "Золотой мяч". Одним словом, Яшин – легенда.

Так вот как-то мы в очередной раз встречались с ней за чашечкой чая, обсуждали, как будет выглядеть стадион. Она видела, что арена растет. А ведь в какой-то момент Валентина Тимофеевна выражала определенный пессимизм: "Андрей, я не верю, что вы реализуете этот проект, вы что-то очень долго собираетесь…" Но потом стройка пошла, бетонные конструкции стали расти быстрее. И она поверила, что все получится! Может быть, поэтому ее мнение и изменилось. Она дала нам право назвать стадион именем Яшина. Это совпало с началом съемок фильма про Льва Ивановича. Валентина Тимофеевна участвовала в написании сценария. Это яркий, красочный художественный фильм, который, думаю, будет готов к чемпионату мира. (Дмитрий СИМОНОВ)