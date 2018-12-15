Алла Шишкина: "Давно хотела написать по поводу футбола и синхронного плавания"

Двукратная олимпийская чемпионка, 11-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Алла Шишкина прокомментировала свой пост в Инстаграме по поводу разницы в популярности синхронисток и футболистов.

– В Инстаграме вы высказались в пятницу утром. Что вас так рассердило?

– Пятница тут ни при чем. У меня давно были эти мысли. Да и вообще, стараюсь интересно вести свою страницу. То есть пишу не только о плавании, но и вообще о спорте, о жизни. И по поводу футбола и синхронного плавания я хотела написать давно.

– Такие сообщения, как ваше в Инстаграме, встречаются, когда человеку обидно, что его не узнали в магазине или не пропустили в очереди.

– (Смеется.) Меня никогда не узнают, поэтому, зачем обижаться? У вас такие же мысли, как у болельщиков, которые написали мне кучу негативных сообщений: что я завидую, что мой вид спорта никому не интересен, чтобы я молчала и так далее. Но дело совсем не в этом.

– А в чем?

– В первую очередь я спросила у подписчиков: как вы считаете, что нужно сделать, чтобы именно в России синхронное плавание стало популярнее? А меня начали обвинять в том, что я считаю футбол легче синхронного плавания и прочее. Хотя я всего лишь написала, что футбол доступнее плавания. Ты взял мяч, спустился во двор и можешь изображать футболиста. Правда, реакция получилась не та, которой я ожидала. Что проще – купить мяч и выйти во двор или сделать какие-то элементарные упражнения из синхронного плавания? Может, люди, купаясь в море, переворачиваются, что-то делают и думают, что это похоже на синхронное плавание? (Андрей Сизякин)

Полная версия интервью – здесь.