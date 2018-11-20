Швеция – Россия. Прогноз Корнаухова о пяти защитниках

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился с "СЭ" своими ожиданиями от матча Лиги наций, в котором сборная России сыграет в гостях со Швецией.

Чтобы занять первое место в группе 2 лиги В, россиянам нужно свести встречу как минимум вничью: у команды Станислава Черчесова 7 очков, у скандинавов, не уступивших нам в Калининграде – 4, у завершившей выступление Турции – 3.

– Задача – реабилитироваться после неудачной встречи с Германией, – сказал Корнаухов. – У футболистов есть отличный шанс, не откладывая, доказать болельщикам, что они могут достойно играть – все в их руках, ногах и головах. Нужно решать все вопросы в Лиге наций, занимать первое место в группе.



– Стоит ли, на ваш взгляд, ставить в состав не до конца здорового Дзюбу?

– Ну откуда мы знаем, что это так? Раз он приехал в расположение сборной, значит, готов выйти на поле.



– Учитывая, что нашу команду устраивает ничья, целесообразнее выставить четыре или пять защитников?

– Здесь все зависит не столько от схемы, сколько от конкретных исполнителей, от их уверенности и квалификации. Учитывая, что много травмированных, шанс могут получить другие. Но расстановка с пятью – базовой для нашей сборной, и, думаю, ее мы сегодня и увидим. (Наталия Соломатина)

Швеция – Россия: трансляция

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