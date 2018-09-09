Серхио Рамос: "Что может быть лучше, чем начать новую эру с победы на "Уэмбли"?

Защитник сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал победу своей команды над сборной Англии (2:1) в рамках Лиги наций.

- Мы начали новую эру с очень опытным тренером. Что может быть лучше, чем начать ее с победы на "Уэмбли"? Неудача - это когда команда не отдает себя полностью, но сегодня мы выложились на полную. Нам нужно быть на хорошем уровне. Это минимум, который нужен для игры за "Реал" или сборную. Свист болельщиков? Я предпочел бы другой прием на "Уэмбли". Они помнят инцидент в финале (Лиги чемпионов, когда Мохамед Салах получил травму после единоборства с Рамосом - прим. "СЭ"), но никто не помнит, сколько я получил угроз убить меня, мою семью и детей. Пике - отличный центральный защитник, он проделал огромную работу в сборной. Но надо смотреть в будущее. Начо провел отличный матч.

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