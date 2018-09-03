Сборная России тренируется новыми мячами Лиги наций. Фото

Сборная России в понедельник на базе в Новогорске проводит первую тренировку перед матчами с Турцией и Чехией.

Национальная команда уже получила в свое распоряжение новые мячи, которыми будет играть в турнире. Матч с Турцией в рамках Лиги наций пройдет 7 сентября. (Александр РОГУЛЕВ)​

Ближайшие матчи сборной России: Турция (Лига наций, 7 сентября, Трабзон), Чехия (контрольная игра, 10 сентября, Ростов-на-Дону).