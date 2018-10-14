Россия – во второй корзине на жеребьевке отборочного турнира Евро-2020

Сборная России, победив команду Турции в матче Лиги наций (2:0 в Сочи), обеспечила себе посев во второй корзине на жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы, которая состоится 2 декабря в Дублине. По введенной УЕФА новой системе розыгрыша континентальных турниров, посев команд в отборе на Евро-2020 базируется не на рейтинге сборных УЕФА, а на итогах группового турнира Лиги наций.

Чтобы не попасть в невыгодную третью корзину посева, командам дивизиона В Лиги наций достаточно не занять последнее место в своей группе. После победы над Турцией сборная России обеспечила себе минимум второе место в группе Лиги наций и посев во второй корзине отбора на Евро-2020. Во вторую корзину попадут восемь лучших команд дивизиона В, а также две худших команды дивизиона А. Таким образом, России в европейском отборе теперь "светит" встреча только с одной топ-сборной, что дает хорошие шансы на прямой выход в финальный турнир.

Посев в первой корзине, куда попадут 10 лучших из 12 команд дивизиона А Лиги наций, пока официально обеспечили себе сборные Испании, Португалии и Бельгии. Они набрали по 6 очков и в любом случае останутся в десятке лучших в дивизионе. Наибольшие шансы оказаться среди двух худших в топ-лиге и угодить во вторую корзину (и тем самым не встретиться в отборе Евро-2020 с Россией) пока имеет сборная Исландии, еще не набравшая в дивизионе А ни одного очка.

Каждая корзина (кроме последней шестой) вместит по 10 команд. В жеребьевке, в которой будут участвовать все 55 европейских сборных, их распределят в 10 групп по 5 или 6 команд в каждой. Отборочный турнир будет сыгран с марта по ноябрь 2019 года. Две лучших команды из каждой группы напрямую проходят в финальный турнир Евро-2020. Стыковых матчей не будет, однако лучшие команды каждого дивизиона Лиги наций из числа не попавших на Евро-2020 напрямую, получат дополнительный шанс в плей-офф, который будет сыгран в марте 2020 года. (Юрий Плохотниченко)