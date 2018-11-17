Роберто Манчини: "Португалия сильна и без Роналду"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что его команде будет непросто победить Португалию в матче Лиги наций. По его словам, отсутствие Криштиану Роналду не ослабит соперника.

– Португалия и без Роналду остается сильной командой, что она показала в финале Евро-2016, когда он получил травму. Португальцы все равно смогли выиграть трофей, – цитирует A Bola Манчини. – У них есть отличные игроки, качественный футбол, особенно атакующий.

Наша главная цель – попадание на Евро-2020. Поэтому мы будем использовать в матче много молодежи, чтобы она училась, пусть и совершая ошибки. Мы растем от игры к игре.