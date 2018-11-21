Португалия в меньшинстве сыграла вничью с Польшей при судействе Карасева

Сборная Португалии сыграла вничью с Польшей в матче 6-го тура группового турнира Лиги наций А. Португальцы заняли первое место в своей группе, а поляки финишировали последними и вылетели в Лигну наций B.

Стоит отметить, что с 64-й минуты сборная Португалии играла в меньшинстве.

Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Лига наций A

Группа 3

Португалия - Польша - 1:1 (1:0)

Голы: Андре Силва, 34 (1:0). Милик, 66 - с пенальти (1:1).

Португалия: Бету, Пепе, Рафаэл Геррейру (Жоау Мариу, 61), Жоау Канселу, Рубен Диаш, Родригес, Данилу Перейра, Виллиам Карвалью, Ренату Санчеш, Рафа Силва (Брума, 70), Андре Силва (Эдер, 87).

Польша: Щенсны, Берешиньски, Кендзера, Ционек, Беднарек, Крыховяк, Грощицки (Кондзер, 79), Клих (Гуральски, 75), Зелиньски (Шимански, 90+5), Франковски, Милик.

Предупреждения: Ционек, 11. Беднарек, 28. Андре Силва, 67. Франковски, 78. Жоау Мариу, 90+1.

Удаление: Данилу Перейра, 64.

Судья: Карасев (Москва).

20 ноября. Гимарайнш. Стадион "D. Afonso Henriques".