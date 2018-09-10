Португалия победила Италию

Сборная Португалии с минимальным счетом победила Италию в матче Лиги наций (1:0). Единственный гол на 48-й минуте забил нападающий Андре Силва.
Лига наций A
Группа 3
Португалия - Италия - 1:0 (0:0)
Гол: Андре Силва, 48.
Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Мариу Руй, Пиззи (Ренату Санчеш, 74), Невеш, Виллиам Карвалью (Сержиу Оливейра, 86), Брума (Мартинш, 77), Андре Силва, Бернарду Силва.
Италия: Доннарумма, Лаццари, Кальдара, Романьоли, Кришито (Эмерсон, 74), Жоржинью, Бонавентура, Кристанте (Белотти, 79), Дзадза, Иммобиле (Берарди, 59), Кьеза.
Предупреждения: Кришито, 42. Невеш, 42. Кьеза, 58. Берарди, 70. Пепе, 90+4.
Судья: Коллам (Шотландия).
10 сентября. Лиссабон. Стадион "Да Луш".