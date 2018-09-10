Португалия победила Италию

Сборная Португалии с минимальным счетом победила Италию в матче Лиги наций (1:0). Единственный гол на 48-й минуте забил нападающий Андре Силва.

Лига наций A

Группа 3

Португалия - Италия - 1:0 (0:0)

Гол: Андре Силва, 48.

Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Мариу Руй, Пиззи (Ренату Санчеш, 74), Невеш, Виллиам Карвалью (Сержиу Оливейра, 86), Брума (Мартинш, 77), Андре Силва, Бернарду Силва.

Италия: Доннарумма, Лаццари, Кальдара, Романьоли, Кришито (Эмерсон, 74), Жоржинью, Бонавентура, Кристанте (Белотти, 79), Дзадза, Иммобиле (Берарди, 59), Кьеза.

Предупреждения: Кришито, 42. Невеш, 42. Кьеза, 58. Берарди, 70. Пепе, 90+4.

Судья: Коллам (Шотландия).

10 сентября. Лиссабон. Стадион "Да Луш".

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