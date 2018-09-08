Наша сборная выиграла 10 из 11 официальных матчей у Турции

Отечественная сборная в 11-й раз встретились с Турцией в официальном матче и одержала десятую победу. Ранее сборная СССР выиграла у турок все восемь отборочных встреч чемпионатов мира, а в отборочном турнире чемпионата Европы-1976 команды обменялись победами. (Кирилл БУРДАКОВ)
Официальные матчи сборных СССР/России против Турции
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Счет
|
18.06.1961
|
ОЧМ
|
Анкара
|
1:0
|
12.11.1961
|
ОЧМ
|
Москва
|
2:1
|
15.10.1969
|
ОЧМ
|
Киев
|
3:0
|
16.11.1969
|
ОЧМ
|
Стамбул
|
3:1
|
02.04.1975
|
ОЧЕ
|
Киев
|
3:0
|
23.11.1975
|
ОЧЕ
|
Измир
|
0:1
|
23.09.1981
|
ОЧМ
|
Москва
|
4:0
|
07.10.1981
|
ОЧМ
|
Измир
|
3:0
|
10.05.1989
|
ОЧМ
|
Стамбул
|
1:0
|
15.11.1989
|
ОЧМ
|
Симферополь
|
2:0
|
07.09.2018
|
ЛН
|
Трабзон
|
2:1
+10=0-1, мячи 24-5.