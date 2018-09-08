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Наша сборная выиграла 10 из 11 официальных матчей у Турции

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Отечественная сборная в 11-й раз встретились с Турцией в официальном матче и одержала десятую победу. Ранее сборная СССР​ выиграла у турок все восемь отборочных встреч чемпионатов мира, а в отборочном турнире чемпионата Европы-1976 команды обменялись победами. (Кирилл БУРДАКОВ)

Официальные матчи сборных СССР/России против Турции 

Дата

Турнир

Город

Счет

18.06.1961

ОЧМ

Анкара

1:0

12.11.1961

ОЧМ

Москва

2:1

15.10.1969

ОЧМ

Киев

3:0

16.11.1969

ОЧМ

Стамбул

3:1

02.04.1975

ОЧЕ

Киев

3:0

23.11.1975

ОЧЕ

Измир

0:1

23.09.1981

ОЧМ

Москва

4:0

07.10.1981

ОЧМ

Измир

3:0

10.05.1989

ОЧМ

Стамбул

1:0

15.11.1989

ОЧМ

Симферополь

2:0

07.09.2018

ЛН

Трабзон

2:1

+10=0-1, мячи 24-5.

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