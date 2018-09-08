Наша сборная выиграла 10 из 11 официальных матчей у Турции

Отечественная сборная в 11-й раз встретились с Турцией в официальном матче и одержала десятую победу. Ранее сборная СССР​ выиграла у турок все восемь отборочных встреч чемпионатов мира, а в отборочном турнире чемпионата Европы-1976 команды обменялись победами. (Кирилл БУРДАКОВ)

Официальные матчи сборных СССР/России против Турции

Дата Турнир Город Счет 18.06.1961 ОЧМ Анкара 1:0 12.11.1961 ОЧМ Москва 2:1 15.10.1969 ОЧМ Киев 3:0 16.11.1969 ОЧМ Стамбул 3:1 02.04.1975 ОЧЕ Киев 3:0 23.11.1975 ОЧЕ Измир 0:1 23.09.1981 ОЧМ Москва 4:0 07.10.1981 ОЧМ Измир 3:0 10.05.1989 ОЧМ Стамбул 1:0 15.11.1989 ОЧМ Симферополь 2:0 07.09.2018 ЛН Трабзон 2:1

+10=0-1, мячи 24-5.