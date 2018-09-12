Луис Энрике: "Очень непросто победить команду, в которой есть Ракитич и Модрич"

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике доволен тем, как его команда сыграла в матче Лиги наций с Хорватией (6:0). Он подчеркнул, что счет не отражает сложности игры.

– Трудно победить команду, которая прессингует как Хорватия, – цитирует A Bola Энрике. – Она создавала моменты в самом начале. А потом мы уже превосходили ее. Очень непросто победить сборную, в которой есть Ракитич и Модрич. Их сложно остановить.

За эти десять дней с командой мне больше всего понравилось отношение игроков к работе. На поле и за его пределами. Все 23 игрока были прекрасны. Но нужно поддерживать уровень в ближайшие месяцы.